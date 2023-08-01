Исмаилов – о трилогии с Минеевым: «Со мной можно договориться, не запрошу космические деньги»

Теги AMC Fight Nights Камил Гаджиев Владимир Минеев Магомед Исмаилов Исмаилов - Минеев Бокс/MMA/UFC

Магомед Исмаилов заявил, что открыт к трилогии с Владимиром Минеевым.

«Камил Гаджиев любит покреативить. Я написал ему в комментариях: «Кто не хочет этого боя, я оставлю свою карту.

Если мы соберем определенную сумму, то этого противостояния не будет». Это интересная тема, что-то новое. Вряд ли удастся собрать такие деньги.

Не могу сказать, что я запрошу космические цифры, чтобы провести поединок против Минеева. Со мной можно будет договориться», – сказал боец ММА Магомед Исмаилов в ответ на предложение Камила Гаджиева собрать донатами 45 млн рублей на организацию боя.

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1 комментарий

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Aram Ambarsumyan
Неужели у AMC FIGHT NIGHTS нет финансов организовывать такие поединки?! Если нет то это катастрофа для промоушена!
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