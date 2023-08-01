Исмаилов – о трилогии с Минеевым: «Со мной можно договориться, не запрошу космические деньги»

Магомед Исмаилов заявил, что открыт к трилогии с Владимиром Минеевым.

« любит покреативить. Я написал ему в комментариях: «Кто не хочет этого боя, я оставлю свою карту.

Если мы соберем определенную сумму, то этого противостояния не будет». Это интересная тема, что-то новое. Вряд ли удастся собрать такие деньги.

Не могу сказать, что я запрошу космические цифры, чтобы провести поединок против . Со мной можно будет договориться», – сказал боец ММА Магомед Исмаилов в ответ на предложение Камила Гаджиева собрать донатами 45 млн рублей на организацию боя.

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