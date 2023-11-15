Иван Штырков: «Гонорар за бой с Минеевым – самый большой в карьере»

Теги MMA Владимир Минеев Иван Штырков Бокс/MMA/UFC

Иван Штырков рассказал о гонораре за бой с Владимиром Минеевым.

«10 млн рублей – самые дорогие минуты в карьере? Если делить на полную дистанцию, то да. Это мой самый большой гонорар. В RCC у меня гонорар за выход плюс победу примерно такой же. Это шаг – то есть ты растешь в гонорарах. А чтобы была фиксированная сумма, это серьезно – уровень.

Меня все устраивает и мотивирует. Круто подойти к этому бою – за такие гонорары нужно рубиться до конца. Я привык, что даже когда срубают, надо вставать. Если организаторы хорошо к тебе относятся – встретят, обеспечивают условия, хорошо платят, то у меня такое же отношение», – сказал боец ММА Иван Штырков.

Поединок между Штырковым и Минеевым возглавит турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 18 ноября.

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1 комментарий

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Sobachkin
Минеев лучше б в СВО зарабатывал
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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