Владимир Минеев: «Если Штырков называет себя Халком, то какого он цвета? Думаю, что голубой»

Теги MMA Владимир Минеев Иван Штырков Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

Владимир Минеев оценил шутку Ивана Штыркова про «Чудо-женщину».

«Здесь стоит добавить, что Штырков три раза перед тем, как это сказать, упомянул, что это шутка. Я не понимаю, почему он это сказал, для меня это неведомо.

Для меня непонятно, почему один мужчина в другом мужчине видит женщину. Это нетрадиционный взгляд на вещи. Если он называет себя Халком, то непонятно, какого цвета этот Халк. Обычно он какого цвета, зеленого? Вот он какой-то голубой Халк», – заявил боец MMA Владимир Минеев.

Напомним, что бой Штыркова с Минеевым по правилам кикбоксинга на турнире «Бойцовского клуба «РЕН ТВ» состоится 18 ноября в Сочи.

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2 комментария

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Подозрительная взаимная агрессия с намеком на сексориентацию. Гачи в Сочи?
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