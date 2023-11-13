Владимир Минеев: «Если Штырков называет себя Халком, то какого он цвета? Думаю, что голубой»

Владимир Минеев оценил шутку Ивана Штыркова про «Чудо-женщину».

«Здесь стоит добавить, что Штырков три раза перед тем, как это сказать, упомянул, что это шутка. Я не понимаю, почему он это сказал, для меня это неведомо.

Для меня непонятно, почему один мужчина в другом мужчине видит женщину. Это нетрадиционный взгляд на вещи. Если он называет себя Халком, то непонятно, какого цвета этот Халк. Обычно он какого цвета, зеленого? Вот он какой-то голубой Халк», – заявил боец MMA Владимир Минеев.

Напомним, что бой Штыркова с Минеевым по правилам кикбоксинга на турнире «Бойцовского клуба «РЕН ТВ» состоится 18 ноября в Сочи.

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