Минеев рассказал, как смог уехать из Донбасса ради боя со Штырковым: «Взял отпуск за свой счет»

Владимир Минеев заявил, что взял отпуск за свой счет ради боя с Иваном Штырковым.

«Не хочется заглядывать за широкую спину , и очень много непонятного с моим графиком.

Я провел бой с Карвальо сейчас с позволения комбата, и ребята меня отпустили подготовиться, благословили.

Уже чувство некомфортное, надо позаниматься тем делом, за которое я взял на себя ответственность. Какой у меня статус как военнослужащего? У меня отпуск за свой счет», – сказал чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев.

Напомним, 18 ноября в Сочи Владимир Минеев и Иван Штырков подерутся по правилам кикбоксинга.

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