Минеев рассказал, как смог уехать из Донбасса ради боя со Штырковым: «Взял отпуск за свой счет»

Теги MMA AMC Fight Nights Владимир Минеев Иван Штырков Бокс/MMA/UFC

Владимир Минеев заявил, что взял отпуск за свой счет ради боя с Иваном Штырковым.

«Не хочется заглядывать за широкую спину Ивана Штыркова, и очень много непонятного с моим графиком.

Я провел бой с Карвальо сейчас с позволения комбата, и ребята меня отпустили подготовиться, благословили.

Уже чувство некомфортное, надо позаниматься тем делом, за которое я взял на себя ответственность. Какой у меня статус как военнослужащего? У меня отпуск за свой счет», – сказал чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев.

Напомним, 18 ноября в Сочи Владимир Минеев и Иван Штырков подерутся по правилам кикбоксинга.

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4 комментария

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Ебздрогыч
Мобилизованные и контрактники: а че, так можно было?
+5
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+5
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янетыитынея
🤡
+3
-1
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Мага осторожный
Вот же 🤡,
+2
-1
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David Rigert
главное тут,что "ребята благословили".
0
0
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