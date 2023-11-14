Минеев рассказал, как смог уехать из Донбасса ради боя со Штырковым: «Взял отпуск за свой счет»
Владимир Минеев заявил, что взял отпуск за свой счет ради боя с Иваном Штырковым.
«Не хочется заглядывать за широкую спину Ивана Штыркова, и очень много непонятного с моим графиком.
Я провел бой с Карвальо сейчас с позволения комбата, и ребята меня отпустили подготовиться, благословили.
Уже чувство некомфортное, надо позаниматься тем делом, за которое я взял на себя ответственность. Какой у меня статус как военнослужащего? У меня отпуск за свой счет», – сказал чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев.
Напомним, 18 ноября в Сочи Владимир Минеев и Иван Штырков подерутся по правилам кикбоксинга.
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