Брендан Аллен: «Хочу получить место в карде UFC 300. Мне нужен претендентский бой»
Брендан Аллен заявил, что хочет получить претендентский бой.
«Победа над Крейгом? Я знал, что буду быстрее и сильнее, так что это не удивительно. Я побил всех соперников, которые выходили против меня.
Хочу получить место в карде UFC 300, чтобы стать первым претендентом на титул. Каннонир, Чимаев, Уиттакер - все равно, кто будет моим соперником», – заявил боец UFC Брендан Аллен.
Напомним, что Аллен победил Крейга удушающим приемом в третьем раунде на UFC Fight Night 232. Это его шестая победа подряд в промоушене.
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