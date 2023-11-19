Брендан Аллен: «Хочу получить место в карде UFC 300. Мне нужен претендентский бой»

Брендан Аллен заявил, что хочет получить претендентский бой.

«Победа над Крейгом? Я знал, что буду быстрее и сильнее, так что это не удивительно. Я побил всех соперников, которые выходили против меня.

Хочу получить место в карде UFC 300, чтобы стать первым претендентом на титул. Каннонир, Чимаев, Уиттакер - все равно, кто будет моим соперником», – заявил боец UFC Брендан Аллен.

Напомним, что Аллен победил Крейга удушающим приемом в третьем раунде на UFC Fight Night 232. Это его шестая победа подряд в промоушене.

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