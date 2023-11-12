Том Аспиналл: «Хочу драться на UFC 300!»

Теги UFC MMA Том Аспиналл UFC 300 UFC 295 Бокс/MMA/UFC

Том Аспиналл заявил, что планирует вернуться в октагон весной.

«Миссия выполнена! Я хочу драться на UFC 300!» – заявил временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.

Напомним, что Аспиналл нокаутировал Павловича на UFC 295 и выиграл временный пояс дивизиона.

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5 комментариев

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<~Inter~>
Хороший вариант для Даны
+3
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+3
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skytent1
Аспинал реально может надолго возглавить дивизион. Джонс и Миочич - уже пенсы и вот вот уйдут. Остается только Ганн, которого Аспинал, учитывая то, что он сегодня показал, легко пройдет, остальные ему не соперники
+3
-1
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Aka Vata Kata
Ответ Мадина Уйгурова
Волков разберет Распинала
Волкова уже Эспинал разобрал на запчасти
+1
0
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Илья Игнатьев
Ответ Мадина Уйгурова
Волков разберет Распинала
Почему Вы так думаете?
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