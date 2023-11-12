Том Аспиналл: «Хочу драться на UFC 300!»

Том Аспиналл заявил, что планирует вернуться в октагон весной.

«Миссия выполнена! Я хочу драться на UFC 300!» – заявил временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.

Напомним, что Аспиналл нокаутировал Павловича на UFC 295 и выиграл временный пояс дивизиона.

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