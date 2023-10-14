Жорж Сен-Пьер: «Если бы не гравитация Юпитера, на Земле бы не возникла жизнь. Спасибо тебе, Юпитер»

Теги UFC Жорж Сен-Пьер MMA Бокс/MMA/UFC

Жорж Сен-Пьер отметил роль Юпитера в зарождении жизни на Земле.

«Если бы не огромная гравитация Юпитера, которая затягивает отклоняющиеся от Солнца астероиды и кометы, Земля была бы самым массивным объектом вблизи системы и приняла бы на себя основную часть ударов.

На Земле, вероятно, даже не возникла бы сложная жизнь, если бы Юпитер не принимал на себя разрушительные удары. Спасибо тебе, Юпитер», – написал бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер, завершивший карьеру в 2017 году.

Сен-Пьер выложил фото после трехдневного голодания: «Это помогает выглядеть лучше. А теперь пора поесть»

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ɔculpa
Не вопрос, братан, обращайся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ват-сон
спасибо, Юпитер, спасибо мыслителям из мира единоборств, спасибо спортс что держишь в курсе передовой науки)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий