Жорж Сен-Пьер: «Если бы не гравитация Юпитера, на Земле бы не возникла жизнь. Спасибо тебе, Юпитер»

Жорж Сен-Пьер отметил роль Юпитера в зарождении жизни на Земле.

«Если бы не огромная гравитация Юпитера, которая затягивает отклоняющиеся от Солнца астероиды и кометы, Земля была бы самым массивным объектом вблизи системы и приняла бы на себя основную часть ударов.

На Земле, вероятно, даже не возникла бы сложная жизнь, если бы Юпитер не принимал на себя разрушительные удары. Спасибо тебе, Юпитер», – написал бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер, завершивший карьеру в 2017 году.

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