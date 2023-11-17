Стерлинг – о бое Волкановски и Топурии: «Мы увидим апсет»

Алджамейн Стерлинг дал прогноз на бой Александра Волкановски и Илии Топурии.

«Если Волкановски выйдет на бой в феврале, то мы увидим апсет. Мне не нравится говорить об этом, потому что создается впечатление, что я сомневаюсь в Алексе. Это не так. Просто мне кажется, что в сложившейся ситуации победит тот, кто бьет сильнее. И это .

Он вкладывается в каждый удар, жестко бьет по корпусу. Из-за того, что Волкановски принял бой с , к встрече с Топурией он подойдет не в лучшей форме. Поэтому я вынужден отдать предпочтение претенденту», – сказал экс-чемпион UFC в легчайшем весе .

Титульный поединок между Волкановски и Топурией пройдет 18 февраля и возглавит UFC 298.

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