Брат Илии Топурии подписал контракт с UFC
Александр Топурия подписал соглашение с UFC.
Об этом в новом выпуске подкаста ENRIQUE GIMENO MMA рассказал его младший брат Илия. Сообщается, что дебют Александра в организации может состояться в марте.
Топурия идет на серии из трех досрочных побед, добытых в испанских промоушенах. За карьеру 27-летний боец провел шесть поединков, проиграв лишь в одном из них. Как и Илия, Александр выступает в полулегком весе.
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