Брат Илии Топурии подписал контракт с UFC

Теги полулегкий вес UFC MMA Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Александр Топурия подписал соглашение с UFC.

Об этом в новом выпуске подкаста ENRIQUE GIMENO MMA рассказал его младший брат Илия. Сообщается, что дебют Александра в организации может состояться в марте. 

Топурия идет на серии из трех досрочных побед, добытых в испанских промоушенах. За карьеру 27-летний боец провел шесть поединков, проиграв лишь в одном из них. Как и Илия, Александр выступает в полулегком весе.

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