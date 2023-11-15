Брат Илии Топурии подписал контракт с UFC

Александр Топурия подписал соглашение с UFC.

Об этом в новом выпуске подкаста ENRIQUE GIMENO MMA рассказал его младший брат Илия. Сообщается, что дебют Александра в организации может состояться в марте.

Топурия идет на серии из трех досрочных побед, добытых в испанских промоушенах. За карьеру 27-летний боец провел шесть поединков, проиграв лишь в одном из них. Как и Илия, Александр выступает в полулегком весе.

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