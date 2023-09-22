Брайс Митчелл: «Поражение от Топурии не считается – я был болен»

Брайс Митчелл высказался о поражении Илии Топурии.

«Проигрыш меня не беспокоит. Я переживаю из-за того, что гордость не позволила мне сняться с поединка. Я обманул тренеров. Не сказал им, что заболел – не хотел выглядеть трусом. Я принял бой и теперь вынужден жить с последствиями этого решения.

Это было глупо – выходить в октагон в подобном состоянии и верить, что смогу побить такого великолепного бойца. Я больше не повторю эту ошибку. Хочу реванш, а что было тогда – не считается», – сказал полулегковес UFC Брайс Митчелл.

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