Брайс Митчелл: «Поражение от Топурии не считается – я был болен»

Теги полулегкий вес UFC MMA Брайс Митчелл Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Брайс Митчелл высказался о поражении Илии Топурии.

«Проигрыш меня не беспокоит. Я переживаю из-за того, что гордость не позволила мне сняться с поединка. Я обманул тренеров. Не сказал им, что заболел – не хотел выглядеть трусом. Я принял бой и теперь вынужден жить с последствиями этого решения.

Это было глупо – выходить в октагон в подобном состоянии и верить, что смогу побить такого великолепного бойца. Я больше не повторю эту ошибку. Хочу реванш, а что было тогда – не считается», – сказал полулегковес UFC Брайс Митчелл.

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4 комментария

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SGambler
Аа, ну тогда ладно, вычеркиваем одно поражение, так бы сразу и сказал, а то мы еще подумали что он слабее Топурии.
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Breaking news today
Ахахаа, ска что не бой то кто-то или больной или понос, или поздно проснулся. Интересно кто проиграл потому что противник был лучше? Или так не бывает.
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Сыргак Таалайбек
Ааа,все все.
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Вася Енотов
Первый раз не проиграс)). Ой, ну чудо. Мне кажется у него с ментальным здравием траблы какие-то. Ничего страшного не случилось, проиграл и проиграл. Нужно поработать над ошибками и вернуться более сильным. Но он из этого поражения строит трагедию. И не придумав ничего более умного включил отрицание.
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