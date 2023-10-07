Генри Сехудо: «В поединке с Волкановски предпочту Топурию»

Генри Сехудо назвал фаворита поединка Топурия – Волкановски.

«Сложно ставить против такого парня, как Александр Волкановски – чемпиона, который недавно выходил на второй титульник. Но я предпочту Илию Топурию. Если он сможет эффективно бить ногами и покажет немного грузинской борьбы, то думаю, что он сможет захватить инициативу и победить Алекса», – заявил экс-чемпион UFC Генри Сехудо.

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