Махачев получил орден за заслуги перед Дагестаном после победы на UFC 294

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев получил правительственную награду за заслуги перед Дагестаном.

«Ислам Махачев за заслуги в области физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения награжден орденом Почета Республики Дагестан III-й степени», – сообщил источник в пресс-службе главы Дагестана Сергея Меликова.

Махачев – чемпион UFC с октября 2022 года, когда победил Чарльза Оливейру. В 2023 году он дважды защитил титул в боях с Алексом Волкановски.

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