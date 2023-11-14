Махачев получил орден за заслуги перед Дагестаном после победы на UFC 294
Ислам Махачев получил правительственную награду за заслуги перед Дагестаном.
«Ислам Махачев за заслуги в области физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения награжден орденом Почета Республики Дагестан III-й степени», – сообщил источник в пресс-службе главы Дагестана Сергея Меликова.
Махачев – чемпион UFC с октября 2022 года, когда победил Чарльза Оливейру. В 2023 году он дважды защитил титул в боях с Алексом Волкановски.
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