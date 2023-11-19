Сулейманов про Хабиба и Махачева: «Оба крутые, самые сильные бойцы. Они мои земляки, я никогда не смогу сказать о них плохо»

Тимур Сулейманов сравнил Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова.

Хабиб – экс-чемпион мира UFC в легком весе. Ислам Махачев является действующим обладателем пояса.

– Кто круче – Хабиб или Махачев?

– Оба крутые! Они мои земляки, и никогда не смогу сказать про них плохое. Я только за хорошее!

Уважаю их, они самые сильные бойцы, – сказал нападающий « ».

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