Сулейманов про Хабиба и Махачева: «Оба крутые, самые сильные бойцы. Они мои земляки, я никогда не смогу сказать о них плохо»

Теги Локомотив премьер-лига Россия UFC Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Тимур Сулейманов Футбол

Тимур Сулейманов сравнил Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова.

Хабиб – экс-чемпион мира UFC в легком весе. Ислам Махачев является действующим обладателем пояса.

– Кто круче – Хабиб или Махачев?

– Оба крутые! Они мои земляки, и никогда не смогу сказать про них плохое. Я только за хорошее!

Уважаю их, они самые сильные бойцы, – сказал нападающий «Локомотива».

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3 комментария

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Алексей Ненахов
Ох эти землятские отношения,преступников тоже рады оправдать
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Sobachkin
Боишься что по одному придут?
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Денис Давыдов
Ответ Алексей Ненахов
Ох эти землятские отношения,преступников тоже рады оправдать
как говорится: "о земляках либо хорошо, либо домой не возвращайся" 😄
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