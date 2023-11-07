Абдель-Азиз отреагировал на первое место Махачева в списке P4P: «13 побед подряд и пять финишей в шести последних боях»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Али Абдель-Азиз Бокс/MMA/UFC

Али Абдель-Азиз поздравил Ислама Махачева с лидерством в рейтинге P4P UFC.

«Поздравляю моего брата Ислама Махачева. 13 побед подряд, пять финишей в шести последних боях», – написал в соцсетях менеджер чемпиона UFC в легком весе Али Абдель-Азиз.

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2 комментария

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Tseren031293
Все поздравляют Ислама с первой строчкой P4P
Но хотелось бы отдать память ВЕЛИКОМУ Абдулманапу Нурмагомедову, два его подопечных становились королями Р4Р.
Абдулманап ведь всегда верил в Ислама и есть очень много интервью, показывающих их тёплые отношения !
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максим дружинин
жаль конечно Адулманап не дожил, не увидел.Ислам молодец, на сегодня пожалуй абсолютно по праву
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