Абдель-Азиз отреагировал на первое место Махачева в списке P4P: «13 побед подряд и пять финишей в шести последних боях»

Али Абдель-Азиз поздравил Ислама Махачева с лидерством в рейтинге P4P UFC.

«Поздравляю моего брата Ислама Махачева. 13 побед подряд, пять финишей в шести последних боях», – написал в соцсетях менеджер чемпиона UFC в легком весе .

Ислам Махачев возглавил рейтинг P4P UFC

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