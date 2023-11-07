Хабиб – о первом месте Махачева в рейтинге P4P UFC: «Поверьте, это еще не точка»

Хабиб Нурмагомедов назвал беспрецедентным лидерство Махачева в рейтинге P4P UFC.

«Это беспрецедентный случай, когда двое бойцов, воспитанных с детства одним тренером в одном городе и в одном зале, становятся чемпионами в одном весе в лучшей лиге мира UFC.

И также оба стали лучшими бойцами вне зависимости от весовых категорий. И поверьте мне, это еще не точка, Ислам Махачев продолжает писать историю», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC и экс-лидер рейтинга P4P Хабиб Нурмагомедов.

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