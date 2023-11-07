Хабиб – о первом месте Махачева в рейтинге P4P UFC: «Поверьте, это еще не точка»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов назвал беспрецедентным лидерство Махачева в рейтинге P4P UFC.

«Это беспрецедентный случай, когда двое бойцов, воспитанных с детства одним тренером в одном городе и в одном зале, становятся чемпионами в одном весе в лучшей лиге мира UFC.

И также оба стали лучшими бойцами вне зависимости от весовых категорий. И поверьте мне, это еще не точка, Ислам Махачев продолжает писать историю», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC и экс-лидер рейтинга P4P Хабиб Нурмагомедов.

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4 комментария

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Ростов-на-Дону
Станет чемпионом Мира по шашкам?
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Дмитрий Кичигин
Ответ murat.rayanov83@icloud.com
Станет чемпионом в 2 весовых
а лучше сразу во всех весовых и во всех промоушенах
+1
0
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Дмитрий Кичигин
А что ещё? Станет чемпионом в легчайшем женском дивизионе?
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-3
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