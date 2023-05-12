Тим Цзю – о Чарло: «Пока я готовлюсь, он надирается в хлам в Вегасе»
Тим Цзю раскритиковал Джермелла Чарло за праздный образ жизни.
«Я смотрел бой Гарсии и Дэвиса на днях, и Чарло был не в себе. Пьяный. Между мной и ним есть разница. Вы видите меня, я активен.
Я всегда готов к следующей возможности. И я использую каждый шанс, который мне выпадает. А он, напротив, проводит медовый месяц, едет в Лас-Вегас, надираясь там в хлам», – сказал Тим Цзю.
Джермелл Чарло – абсолютный чемпион мира по боксу в первом среднем весе. Цзю – непобежденный претендент на пояса американца.
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