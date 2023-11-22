Антонина Шевченко: «Судья намеренно допустил оплошность в бою Валентины и Грассо. А как иначе?»

Теги женские бои UFC Валентина Шевченко Антонина Шевченко Алекса Грассо Бокс/MMA/UFC

Антонина Шевченко высказалась о судействе в бою сестры Валентины и Алексы Грассо.

«Совершенно незаслуженно Валя получила 8-10 в пятом раунде. Маленькая деталь решила исход поединка. Встречались два бойца высокого уровня, они показали отличную технику, поэтому выиграть с большим преимуществом было невозможно.

Надеюсь, что с судьи [Майка Белла] спросили и взыскали. Но нет таких правил, чтобы пересматривать решения. Итоги подведены. Оплошность стала частью официального результата. Ничего не вернуть назад. Думаю, что оплошность была намеренной.

А как иначе? Турнир сделали в день независимости Мексики. Много мексиканцев дрались, у них была огромная поддержка. Это обычная история для спорта. Никаких открытий. Но небольшая помощь для мексиканской спортсменки от судьи присутствовала», – сказала боец UFC Антонина Шевченко.

Напомним, что титульный поединок между Грассо и Шевченко, состоявшийся в главном событии UFC Noche, завершился вничью.

Решающей стала оценка судьи Майка Белла: до пятого раунда на его карточках Шевченко лидировала 39-27, но последнюю пятиминутку он оценил 10-8 в пользу Грассо, сделав итоговый счет ничейным.

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2 комментария

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sanek maloi
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Анастасия Громова
Ответ sanek maloi
админы, почему не могу войти в свой профиль на сайте sanekmaloi (заблокирован)в браузере, а через приложение нормально захожу, только оно неудобное для меня, исправьте) или меня заблокировали?
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