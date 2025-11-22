Царукян – о стычке с Хукером на битве взглядов: «Он пытался напугать меня. Со мной так нельзя»

Арман Царукян высказался о стычке с Дэном Хукером на дуэли взглядов.

Боец легкого веса UFC Арман Царукян прокомментировал стычку с Дэном Хукером на финальной дуэли взглядов. Напомним, что Царукян ударил соперника лбом – стердаун пришлось прервать.

«Он пытался напугать меня. Не позволю так обращаться со мной. Он сделал движение в мою сторону – и я автоматически захотел надрать ему задницу. Никто не может запугивать или пытаться ударить меня», – сказал Царукян.

Поединок в легком весе между Царукяном и Хукером пройдет в главном событии предстоящего турнира UFC в Катаре. Ивент состоится 22 ноября.

