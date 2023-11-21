Немков хочет драться с Нганну после слияния Bellator и PFL: «Было бы интересно проверить себя»

Теги тяжелый вес (MMA) Bellator PFL / WSOF Фрэнсис Нганну Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Вадим Немков вызвал Фрэнсиса Нганну на бой в тяжелом весе.

«Мне было бы интересно подраться с Фрэнсисом Нганну и проверить себя с таким сильным соперником.

Выступать я планирую в тяжелом весе, поэтому точно не выступлю в поединке чемпионов Bellator и PFL в полутяжелом весе. Врачи запретили мне туда спускаться и гонять по 20 кг», – сказал бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.

Промоутер Фьюри – о реванше с Нганну: «Тайсон и Фрэнсис хотят этого. Уверен, мы это сделаем»

Босс PFL сообщил, что Нганну может подраться с Уайлдером по правилам ММА: «Никто не уйдет спать во время этого боя»

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3 комментария

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Sobachkin
О денежками запахло, а дядя Фёдор разрешит? И где был, когда в UFC мог проверить себя...
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