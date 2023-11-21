Немков хочет драться с Нганну после слияния Bellator и PFL: «Было бы интересно проверить себя»

Вадим Немков вызвал Фрэнсиса Нганну на бой в тяжелом весе.

«Мне было бы интересно подраться с и проверить себя с таким сильным соперником.

Выступать я планирую в тяжелом весе, поэтому точно не выступлю в поединке чемпионов Bellator и PFL в полутяжелом весе. Врачи запретили мне туда спускаться и гонять по 20 кг», – сказал бывший чемпион в полутяжелом весе .

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