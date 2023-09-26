Нганну открыт к бою с Джонсом: «Это возможно, но им придется прийти к PFL»

Фрэнсис Нганну назвал условие для боя с Джоном Джонсом.

«Это возможно, но им придется прийти к PFL. В лиге согласны на это. Это был бы особенный бой, поединок за особенный титул, возможно, не просто титул UFC.

Мне все равно на это, даже если этот бой был не за пояс. Мне не нужен титул UFC. Поединок важнее, он больше званий», – сказал тяжеловес PFL Фрэнсис Нганну.

Напомним, Фрэнсис Нганну был чемпионом UFC с 2021 по 2023 год: отобрал титул у Стипе Миочича и защитил его, победив Сирила Гана.

В 2023 году его переговоры о продлении контракта с провалились, после чего он покинул промоушен и лишился пояса. Затем Нганну подписал контракт с PFL.

Александр Поветкин: «Фьюри победит Нганну в одну калитку»

Фрэнсис Нганну: «Работа ног – главное, чему я научился у Майка Тайсона. Это ключевая вещь в боксе»