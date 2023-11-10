Павлович – о шансах Немкова в тяжелом весе: «Вадим – крепкий парень, его удары сокрушают соперников»

Сергей Павлович оценил шансы Вадима Немкова в тяжелом весе.

«Поработали просто. Вадим – хороший парень, оставил про меня положительный отзыв. То же самое могу сказать про .

Очень крепкий парень, который все доказал на деле. Просто легко с ним поработали на спаррингах.

Как мы видим, соперники сокрушаются от его ударов. Соответственно удар у него сильный. Он – крепкий и техничный парень. У него есть все шансы в тяжелом весе», – сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.

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