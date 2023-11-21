Босс PFL сообщил, что Нганну может подраться с Уайлдером по правилам ММА: «Никто не уйдет спать во время этого боя»
Фрэнсис Нганну может дебютировать в PFL боем с Деонтеем Уайлдером.
«Думаю, Фрэнсис Нганну будет драться с Деонтеем Уайлдером. Это будет дикий бой. Потому что я и весь мир знает, кто такой Фрэнсис.
Нганну – мировая суперзвезда. Бой с Уайлдером увидят все, никто его не пропустит. На этот раз никто не уйдет спать», – сказал глава PFL Донн Дэвис.
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