Босс PFL сообщил, что Нганну может подраться с Уайлдером по правилам ММА: «Никто не уйдет спать во время этого боя»

Теги MMA Деонтей Уайлдер тяжелый вес (MMA) PFL / WSOF Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Фрэнсис Нганну может дебютировать в PFL боем с Деонтеем Уайлдером.

«Думаю, Фрэнсис Нганну будет драться с Деонтеем Уайлдером. Это будет дикий бой. Потому что я и весь мир знает, кто такой Фрэнсис.

Нганну – мировая суперзвезда. Бой с Уайлдером увидят все, никто его не пропустит. На этот раз никто не уйдет спать», – сказал глава PFL Донн Дэвис.

Промоутер Фьюри – о реванше с Нганну: «Тайсон и Фрэнсис хотят этого. Уверен, мы это сделаем»

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