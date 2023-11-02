Основатель PFL заявил, что Нганну может дебютировать в промоушене до конца 2024 года

Франсис Нганну может провести дебютный бой в PFL в 2024 году.

«Не знаю, Фрэнсис занят планированием. Он сказал, что в ближайшие две недели примет решение.

Думаю, далее будет еще один боксерский поединок, а затем бой по правилам ММА. Кажется, что соперники из смешанных единоборств сейчас не так интересны.

В ММА для Нганну есть только одно имя – это Джон Джонс. На свете полтора парня, которые интересны Фрэнсису, один из которых вылетел на девять месяцев», – заявил основатель PFL Донн Дэвис.

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