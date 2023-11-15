Порье хочет завершить трилогию с Гейджи на UFC 300: «Турнир такого масштаба – отличное для этого место»

Теги UFC MMA Дастин Порье Джастин Гейджи UFC 300 Бокс/MMA/UFC

Дастин Порье хочет завершить трилогию с Джастином Гейджи на UFC 300.

«Я точно не смогу подраться на UFC 400, мне уже 34 года. Но провести бой на 300-м номерном турнире было бы круто. Джастин Гейджи? Я бы с удовольствием принял этот вызов.

Турнир такого масштаба – отличное место для того, чтобы завершить трилогию. Посмотрим. Конечно, если бы я был на месте Гейджи, то не стал бы рисковать. Он близок к титульному бою. Но я открыт к этому предложению!» – сказал легковес UFC Дастин Порье.

Первый поединок между бойцами состоялся в апреле-2018. Тогда Порье победил техническим нокаутом в четвертом раунде. В июле Гейджи нокаутировал Порье в главном событии UFC 291.

Порье опроверг слухи, что завершит карьеру, если не получит титульник в легком весе

Порье предлагали заменить Оливейру в поединке с Махачевым: «Я сразу же согласился. Был уверен, что все сложится»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий