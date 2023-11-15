Порье хочет завершить трилогию с Гейджи на UFC 300: «Турнир такого масштаба – отличное для этого место»

Дастин Порье хочет завершить трилогию с Джастином Гейджи на UFC 300.

«Я точно не смогу подраться на UFC 400, мне уже 34 года. Но провести бой на 300-м номерном турнире было бы круто. ? Я бы с удовольствием принял этот вызов.

Турнир такого масштаба – отличное место для того, чтобы завершить трилогию. Посмотрим. Конечно, если бы я был на месте Гейджи, то не стал бы рисковать. Он близок к титульному бою. Но я открыт к этому предложению!» – сказал легковес UFC Дастин Порье.

Первый поединок между бойцами состоялся в апреле-2018. Тогда Порье победил техническим нокаутом в четвертом раунде. В июле Гейджи нокаутировал Порье в главном событии UFC 291.

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