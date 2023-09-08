Гейджи – о бое с Конором: «Соврал бы, если бы сказал, что не хочу завершить его карьеру»

Джастин Гейджи заявил, что хочет отправить Конора Макгрегора на пенсию.

«Соврал бы, если бы сказал, что не мечтаю завершить его карьеру и сделать так, чтобы он больше никогда не смог вернуться», – сказал легковес UFC Джастин Гейджи.

Напомним, что Гейджи и последние бои провели с . Джастин летом 2023 года нокаутировал его и стал обладателем пояса BMF, а Конор летом 2021 года проиграл техническим нокаутом, сломав ногу.

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