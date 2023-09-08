Гейджи – о бое с Конором: «Соврал бы, если бы сказал, что не хочу завершить его карьеру»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Конор Макгрегор Джастин Гейджи Бокс/MMA/UFC

Джастин Гейджи заявил, что хочет отправить Конора Макгрегора на пенсию.

«Соврал бы, если бы сказал, что не мечтаю завершить его карьеру и сделать так, чтобы он больше никогда не смог вернуться», – сказал легковес UFC Джастин Гейджи.

Напомним, что Гейджи и Макгрегор последние бои провели с Дастином Порье. Джастин летом 2023 года нокаутировал его и стал обладателем пояса BMF, а Конор летом 2021 года проиграл техническим нокаутом, сломав ногу.

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1 комментарий

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Фикиск Фусов
Он уже давно на пенсии. Вискарика накатывает то на яхте, то в своем пабе
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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