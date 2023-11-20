Порье – о четвертом поединке с Макгрегором: «Наверное, я соглашусь. Хочу заткнуть его раз и навсегда»

Дастин Порье готов к четвертому бою с Конором Макгрегором.

«Я бы, наверное, согласился. Хочу заткнуть его раз и навсегда. Но даже если я снова надеру его задницу, то он все равно продолжит болтать... Но это важный бой. Сейчас счет 2-1 в мою пользу. Я не вижу других причин для этого поединка, но это будет громко», – заявил бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье.

Напомним, что бойцы встречались трижды. В первом бою Макгрегор выиграл у Порье нокаутом, но в двух других досрочно победил американец.

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