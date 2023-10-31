Нганну заявил, что обсуждает с Уайлдером бой по правилам ММА: «Деонтей очень серьезно относится к этому спорту»

Фрэнсис Нганну заявил, что может подраться с Деонтеем Уайлдером по правилам ММА.

«Это обсуждалось. Бой возможен. В течение последних нескольких месяцев Деонтей Уайлдер тренировался по ММА.

Пока ничего не решено, но некоторые моменты довели до моего сведения, так что в этом есть смысл.

Уайлдер очень серьезно относится к ММА. Многие болтают, что заинтересованы драться и в ринге, и в клетке, но Деонтей очень хочет этого, попробовать себя в клетке», – сказал тяжеловес PFL Фрэнсис Нганну.

Деонтей Уайлдер: «Я нокаутировал Фьюри. Теперь это сделает Нганну»

Тренер Уайлдера: «Мы ведем переговоры с Нганну. Это один из вариантов»