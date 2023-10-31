Нганну заявил, что обсуждает с Уайлдером бой по правилам ММА: «Деонтей очень серьезно относится к этому спорту»

Теги MMA Деонтей Уайлдер бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Фрэнсис Нганну заявил, что может подраться с Деонтеем Уайлдером по правилам ММА.

«Это обсуждалось. Бой возможен. В течение последних нескольких месяцев Деонтей Уайлдер тренировался по ММА.

Пока ничего не решено, но некоторые моменты довели до моего сведения, так что в этом есть смысл.

Уайлдер очень серьезно относится к ММА. Многие болтают, что заинтересованы драться и в ринге, и в клетке, но Деонтей очень хочет этого, попробовать себя в клетке», – сказал тяжеловес PFL Фрэнсис Нганну.

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4 комментария

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LaffyTaffy
Деонтею, с его то ногами и в ММА?🤣
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Сергей Т
Ответ LaffyTaffy
Деонтею, с его то ногами и в ММА?🤣
Первый же лоукик нгану, сломает сразу две спички Уайлдеру!))) Уайлдер думает что выйдет и будет боксировать в октагоне, но все его боксерские навыки, в клетке обнуляться, бокс в октагоне не работает!))) и из клинча там никто не разнимает.
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Просто Космос
В мма есть шансы у Нганну
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LaffyTaffy
Ответ Сергей Т
Первый же лоукик нгану, сломает сразу две спички Уайлдеру!))) Уайлдер думает что выйдет и будет боксировать в октагоне, но все его боксерские навыки, в клетке обнуляться, бокс в октагоне не работает!))) и из клинча там никто не разнимает.
вово. пару лоу киков и загнется)
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