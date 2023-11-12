Уайт – о совместном турнире с PFL ради боя Джонс – Нганну: «Они не в состоянии продать турнир. Зачем мне это делать?»
Дана Уайт заявил, что не будет организовывать поединок Джонса и Нганну.
«Мне это не интересно. У нас есть все. PFL не в состоянии продать турнир. Зачем мне это делать?» – заявил президент UFC Дана Уайт.
Напомним, что в мае Нганну подписал контракт с промоушеном PFL. Ранее он выступал в UFC, где стал чемпионом тяжелого веса.
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