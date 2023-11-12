Уайт – о совместном турнире с PFL ради боя Джонс – Нганну: «Они не в состоянии продать турнир. Зачем мне это делать?»

Теги UFC Дана Уайт MMA Джон Джонс PFL / WSOF Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт заявил, что не будет организовывать поединок Джонса и Нганну.

«Мне это не интересно. У нас есть все. PFL не в состоянии продать турнир. Зачем мне это делать?» – заявил президент UFC Дана Уайт.

Напомним, что в мае Нганну подписал контракт с промоушеном PFL. Ранее он выступал в UFC, где стал чемпионом тяжелого веса.

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3 комментария

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Фифа Алекс
8 новостей за прохазку и одна за Павловича😂
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Дмитрий Снегирёв
Ответ Фифа Алекс
8 новостей за прохазку и одна за Павловича😂
Я сейчас пересчитал, 5 новостей про главный бой и 4 новости про соглавный…
0
0
0
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Сергей Осипов
Ответ Дмитрий Снегирёв
Я сейчас пересчитал, 5 новостей про главный бой и 4 новости про соглавный…
В нокаут будто отлетел не Павлович, а ФИФА алекс
0
0
0
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