Уайт – о совместном турнире с PFL ради боя Джонс – Нганну: «Они не в состоянии продать турнир. Зачем мне это делать?»

Дана Уайт заявил, что не будет организовывать поединок Джонса и Нганну.

«Мне это не интересно. У нас есть все. PFL не в состоянии продать турнир. Зачем мне это делать?» – заявил президент UFC Дана Уайт.

Напомним, что в мае Нганну подписал контракт с промоушеном PFL. Ранее он выступал в UFC, где стал чемпионом тяжелого веса.

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