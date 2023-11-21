Павлович отстранен от боев минимум на 45 дней после нокаута от Аспиналла

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович получил медицинское отстранение после проигрыша на UFC 295.

Напомним, в ночь на 12 ноября в Нью-Йорке Павлович проиграл нокаутом на второй минуте поединка в бою за временный титул UFC в тяжелом весе.

По итогам турнира Аспиналл получил от Атлетической комиссии Нью-Йорка недельное медицинское отстранение. Павлович пропустит минимум 45 дней. Также Сергею предстоит получить разрешение врача на возвращение к боям.

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1 комментарий

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j-rich
Можно подумать он собирался выходить в октагон в конце декабря . Уверен это произойдёт не раньше весны
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