Павлович отстранен от боев минимум на 45 дней после нокаута от Аспиналла

Сергей Павлович получил медицинское отстранение после проигрыша на UFC 295.

Напомним, в ночь на 12 ноября в Нью-Йорке Павлович проиграл нокаутом на второй минуте поединка в бою за временный титул в тяжелом весе.

По итогам турнира Аспиналл получил от Атлетической комиссии Нью-Йорка недельное медицинское отстранение. Павлович пропустит минимум 45 дней. Также Сергею предстоит получить разрешение врача на возвращение к боям.

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