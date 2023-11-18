Павлович – о сроках возвращения в октагон: «Мои планы не изменились»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович пообещал скоро вернуться к боям.

«Вернусь как можно скорее. Мои планы не изменились», – сказал бывший претендент на временный титул UFC Сергей Павлович.

Напомним, на турнире UFC 295 Павлович проиграл Тому Аспиналлу нокаутом на второй минуте поединка. До этого на счету Сергея была серия из шести побед нокаутами.

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1 комментарий

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Art Bear
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