Павлович – о сроках возвращения в октагон: «Мои планы не изменились»

Сергей Павлович пообещал скоро вернуться к боям.

«Вернусь как можно скорее. Мои планы не изменились», – сказал бывший претендент на временный титул UFC Сергей Павлович.

Напомним, на турнире UFC 295 Павлович проиграл нокаутом на второй минуте поединка. До этого на счету Сергея была серия из шести побед нокаутами.

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