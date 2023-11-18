Аспиналл отклонил вызов Гана: «Сначала он мне отказал, а теперь хочет драться. Нет, ты подождешь»

Том Аспиналл отказался драться против Сирила Гана.

Об этом временный чемпион UFC рассказал на подкасте Майкла Биспинга. Аспиналл вызывал Гана в июле-2023 после победы над , но тогда Сирил отказался, назвав себя претендентом на титульный бой.

После победы Аспиналла над Сергеем Павловичем Ган вызвал , на что получил отказ.

« … Я не буду с ним драться. После победы над Тыбурой я приехал во Францию, где он открыто в микрофон сказал, что не хочет биться со мной.

Потом он это сказал на шоу Ариэля Хельвани. А теперь, когда у меня есть титул, он хочет драться со мной. Нет, парень, ты подождешь!» – сказал Том Аспиналл.

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