Аспиналл отклонил вызов Гана: «Сначала он мне отказал, а теперь хочет драться. Нет, ты подождешь»
Том Аспиналл отказался драться против Сирила Гана.
Об этом временный чемпион UFC рассказал на подкасте Майкла Биспинга. Аспиналл вызывал Гана в июле-2023 после победы над Марчином Тыбурой, но тогда Сирил отказался, назвав себя претендентом на титульный бой.
После победы Аспиналла над Сергеем Павловичем Ган вызвал Тома, на что получил отказ.
«Сирил Ган… Я не буду с ним драться. После победы над Тыбурой я приехал во Францию, где он открыто в микрофон сказал, что не хочет биться со мной.
Потом он это сказал на шоу Ариэля Хельвани. А теперь, когда у меня есть титул, он хочет драться со мной. Нет, парень, ты подождешь!» – сказал Том Аспиналл.
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