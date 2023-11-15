Камил Гаджиев: «Аспиналл – злой, Павлович – добрый. А добряки чемпионами не становятся»

Теги UFC MMA Камил Гаджиев Сергей Павлович Том Аспиналл Павлович - Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев поделился впечатлениями от боя Тома Аспиналла и Сергея Павловича.

«Меня удивила с самого начала уверенность Аспиналла. Я смотрел этот бой и думал, что Аспиналл – злой, а Серега – добрый. Вот и все. А добряки чемпионами не становятся. Он вышел и, как хищник, напал.

Я не буду умничать, что я там все знал заранее, я говорил перед боем, что шансы 50/50. И Том так уверенно начал драться. Главное, чтобы он дурной пример всем остальным не подал – как надо драться с Павловичем. Имею в виду, не стесняться, а просто идти вперед и драться.

Для этого, конечно, аргументы нужно иметь в кулаках. Но некоторые, я вижу, выходят и просто зажимаются. Боятся, что Павлович их ударит. А тут вышел внаглую, просто подрался и все», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

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10 комментариев

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Yavich
А что это Аспиналл то злой вдруг?
+7
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Александр Кошелев
Федор Емельяненко...это имя ему о чем то говорит?
+8
-2
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seppblatter@mail.ru
Ответ Александр Кошелев
Федор Емельяненко...это имя ему о чем то говорит?
Убийца с лицом вселенского добряка такой один))
+6
0
+6
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Сергей Осипов
Ответ Yavich
А что это Аспиналл то злой вдруг?
Потому что вышел и напал на Серёгу. Камил сказал же.)
+3
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For AI
Ответ Yavich
А что это Аспиналл то злой вдруг?
потому что англосакс
+3
0
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Всеволод Бобров
ну и чушь.
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GaasJT
А я пиковый, добавил Камил.
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Val Smith
Ответ Александр Кошелев
Федор Емельяненко...это имя ему о чем то говорит?
Ибрагим...
0
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DrDro
Ответ Val Smith
Ибрагим...
Аллахакбар
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DrDro
Ответ Yavich
А что это Аспиналл то злой вдруг?
Гаджиев тот еще конъюктурщик.
Говорит то, что от него хотят услышать.
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