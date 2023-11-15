Камил Гаджиев: «Аспиналл – злой, Павлович – добрый. А добряки чемпионами не становятся»

Камил Гаджиев поделился впечатлениями от боя Тома Аспиналла и Сергея Павловича.

«Меня удивила с самого начала уверенность . Я смотрел этот бой и думал, что Аспиналл – злой, а Серега – добрый. Вот и все. А добряки чемпионами не становятся. Он вышел и, как хищник, напал.

Я не буду умничать, что я там все знал заранее, я говорил перед боем, что шансы 50/50. И Том так уверенно начал драться. Главное, чтобы он дурной пример всем остальным не подал – как надо драться с Павловичем. Имею в виду, не стесняться, а просто идти вперед и драться.

Для этого, конечно, аргументы нужно иметь в кулаках. Но некоторые, я вижу, выходят и просто зажимаются. Боятся, что их ударит. А тут вышел внаглую, просто подрался и все», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

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