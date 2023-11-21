Брат Абдулманапа Нурмагомедова – о реакции Хабиба на присвоение селу в Дагестане имени отца: «Он сказал, что это должно быть желание народа»

Брат Абдулманапа Нурмагомедова отреагировал на переименование села в честь тренера.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о переименовании села Кироваул в Дагестане в Манапкалу в честь жившего там тренера Абдулманапа Нурмагомедова, отца экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Реакция Хабиба? Если честно, он даже в определенный момент занял такую позицию, что это должно быть желание народа. «Пусть сами решат: я и препятствовать не буду, и помогать не буду, как народ решит», – вот примерно так звучала его позиция. Он это оставлял самотеком для народа. Хотите – хотите, нет – нет», – сказал двоюродный брат Абдулманапа Нурмагомедова Магомед.

Хабиб – о совете отца перед боем с Макгрегором: «Он сказал, что это давление сломает меня или сделает алмазом»

Хабиб участвует в благоустройстве села, переименованного в честь его отца: «Заасфальтировал дороги, расчистил канавы»