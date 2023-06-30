Хабиб участвует в благоустройстве села, переименованного в честь его отца: «Заасфальтировал дороги, расчистил канавы»

Теги MMA Хабиб Нурмагомедов Абдулманап Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов помогает в благоустройстве села, которое переименовали в честь его отца.

«Заявки на переименование поступили от большинства односельчан, от всех инстанций, включая школу, садик, медицинские учреждения.

Приятно, что сейчас еще больше людей узнает о нашем маленьком селе, которое, возможно, будет известным на весь мир.

Хабиб и его окружение очень многое делают для нашего населенного пункта: заасфальтировали дороги, поменяли электропровода, установили трансформаторы, расчистили канавы.

Для села они готовы делать буквально все», – сказала секретарь администрации Кироваула Умакусум Сагитова.

Ранее парламент Дагестана решил переименовать село Кироваул в Манапкалу – в честь заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.

Чем сейчас занимается Хабиб: строит зал в Абу-Даби, отдал пояс UFC на благотворительность, готовится к дебюту в футболе

Кевин Ли – о слабых местах Хабиба: «Его стойка была слишком прямой, он запросто мог пропустить хай-кик»

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2 комментария

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ermol@y
Достойно
+4
0
+4
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Oleg Where
Ну что за Красавчик
+2
0
+2
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