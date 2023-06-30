Хабиб участвует в благоустройстве села, переименованного в честь его отца: «Заасфальтировал дороги, расчистил канавы»

Хабиб Нурмагомедов помогает в благоустройстве села, которое переименовали в честь его отца.

«Заявки на переименование поступили от большинства односельчан, от всех инстанций, включая школу, садик, медицинские учреждения.

Приятно, что сейчас еще больше людей узнает о нашем маленьком селе, которое, возможно, будет известным на весь мир.

и его окружение очень многое делают для нашего населенного пункта: заасфальтировали дороги, поменяли электропровода, установили трансформаторы, расчистили канавы.

Для села они готовы делать буквально все», – сказала секретарь администрации Кироваула Умакусум Сагитова.

Ранее парламент Дагестана решил переименовать село Кироваул в Манапкалу – в честь заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.

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