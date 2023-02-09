Ислам Махачев: «Кто-то говорит, что Хабиб ушел из ММА. Нет, он просто перестал летать»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Зубайра Тухугов Абдулманап Нурмагомедов Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев заявил, что Хабиб Нурмагомедов не ушел из индустрии ММА.

– Абдулманап Нурмагомедов, когда не мог присутствовать на боях, передавал через смс подсказки секундантам. Возможно, что Хабиб будет такое делать? Как часто вы с ним сейчас общаетесь?

– Каждое утро встаем, и он спрашивает, какой вес, как потренировались вчера, с кем спарринги проводил. У нас есть беседа, где я, Хабиб и Зубайра Тухугов. Сегодня был разговор о весе Тухугова, Хабиб написал, что у Зубайры большой вес.

Кто-то говорит, что он ушел из ММА. Нет, Хабиб просто перестал летать. Если бы он приехал сюда, в США, это значило бы, что он месяц будет не дома и без семьи. Он перестал летать, но также заботится о команде и переживает.

– Но будет он на связи с секундантами?

– Вряд ли. Хотя, может быть, но думаю, что это вряд ли.

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3 комментария

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Арни Терминатор
Ответ Мага осторожный
перестал летать....из орла правратился в курицу
обещал же не оскорблят, получается балабол?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мага осторожный
перестал летать....из орла правратился в курицу
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sanek maloi
В этом бою это и не требуется от Хабиба)
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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