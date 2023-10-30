Хабиб Нурмагомедов рассказал о совете отца перед дебютным боем в UFC.

«Мой отец был очень силен ментально. У меня это от него. Он научил меня всем этим вещам. Я помню, когда у нас был самый большой бой в истории UFC, то было очень тяжело. Я был без отца, в США...

Он позвонил мне и сказал: «Ты же знаешь, как люди делают алмазы? Под высочайшем давлением. Поэтому, когда ты испытываешь его, то можешь стать либо алмазом, либо сломаться. Есть только два варианта. Перед тобой стоит выбор». Подобным вещам он учил меня всю жизнь», – заявил экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

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