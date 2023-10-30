Хабиб – о совете отца перед боем с Макгрегором: «Он сказал, что это давление сломает меня или сделает алмазом»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Абдулманап Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов рассказал о совете отца перед дебютным боем в UFC.

«Мой отец был очень силен ментально. У меня это от него. Он научил меня всем этим вещам. Я помню, когда у нас был самый большой бой в истории UFC, то было очень тяжело. Я был без отца, в США...

Он позвонил мне и сказал: «Ты же знаешь, как люди делают алмазы? Под высочайшем давлением. Поэтому, когда ты испытываешь его, то можешь стать либо алмазом, либо сломаться. Есть только два варианта. Перед тобой стоит выбор». Подобным вещам он учил меня всю жизнь», – заявил экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

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3 комментария

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los merengues
Абдуламанап, конечно, глыба! Абсолютно точно легенда тренерского цеха. Целая плеяда чемпионов вышла из под под его крыла.
+13
-1
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Рашид Алыпкачев
хаба потрепал юфс
+2
0
+2
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