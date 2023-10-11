Бой Чимаева и Косты на UFC 294 может быть отменен

Теги UFC Дана Уайт MMA Пауло Коста Хамзат Чимаев UFC 294 Чимаев - Коста Бокс/MMA/UFC

Бой между Хамзатом Чимаевым и Пауло Костой находится под угрозой срыва.

Ранее Коста сообщил, что перенес операцию во время подготовки к поединку.

«Может ли бой быть отменен? Это возможно. Очень скоро мы все узнаем. Прямо сейчас мы общаемся с несколькими бойцами, которые могут выйти на замену», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Поединок между Чимаевым и Костой должен был пройти 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби.

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9 комментариев

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Зверёк
Дю Плесси,Уиттакер,Каннонир или Веттори?
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Николай Хлебников
Так там и Оливера вроде как отменен, вместо него Волкановски.
А Коста, после нытья про прыщ на локте, в принципе все ясно с ним
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кракен ночной лиги
Такой мощный кард накрылся, 2 главных боя мимо. Ну осталось ещё слететь кому-то с боя Джонс-Миочич и Эдвардс-Ковингтон, чтобы конец года совсем в никуда
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Фома Гордеев
снялся же уже
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Born is the King
Как обычно бойцы создают для Дэйны миссию уровня Итана Ханта за 10 дней до боя. Теперь найди, кто успеет сделать вес, у кого активный трен. лагерь и согласен с условиями договора. И чтобы бы бой такой же по уровню хайпа
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Дияр Анетов
Замена будет 100%, интересно только, кто выскочит на коротком уведомлении
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Фикиск Фусов
Какой-нибудь слабый перец выскочит. Которого Кумкват постирает без труда
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nikitosdaipoltos
Ответ Фома Гордеев
снялся же уже
тут все с опозданием)
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Егор Крид58
Ответ Фома Гордеев
снялся же уже
реально?
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