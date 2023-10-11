Бой Чимаева и Косты на UFC 294 может быть отменен
Бой между Хамзатом Чимаевым и Пауло Костой находится под угрозой срыва.
Ранее Коста сообщил, что перенес операцию во время подготовки к поединку.
«Может ли бой быть отменен? Это возможно. Очень скоро мы все узнаем. Прямо сейчас мы общаемся с несколькими бойцами, которые могут выйти на замену», – сказал президент UFC Дана Уайт.
Поединок между Чимаевым и Костой должен был пройти 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби.
Чимаев + Тамби + Нурлан Сабуров = рассказы о переписке с Роналду, кофе перед боями и необразованности
Хамзат Чимаев: «Я размажу Косту, а потом пойду за Стриклендом!»
А Коста, после нытья про прыщ на локте, в принципе все ясно с ним