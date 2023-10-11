Бой Чимаева и Косты на UFC 294 может быть отменен

Бой между Хамзатом Чимаевым и Пауло Костой находится под угрозой срыва.

Ранее Коста сообщил, что перенес операцию во время подготовки к поединку.

«Может ли бой быть отменен? Это возможно. Очень скоро мы все узнаем. Прямо сейчас мы общаемся с несколькими бойцами, которые могут выйти на замену», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Поединок между и Костой должен был пройти 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби.

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