Победитель боя Чимаев – Усман подерется со Стриклендом за титул UFC (Yahoo Sports)
Хамзат Чимаев подерется с Шоном Стриклендом в случае победы над Камару Усманом.
«Бой Хамзата Чимаева и Камару Усмана анонсирован официально. Дана Уайт сообщил мне, что победитель получит титульный бой в среднем весе», – написал в соцсетях журналист Yahoo Sports Кевин Лоул.
Напомним, что чемпионский пояс UFC в среднем весе принадлежит Шону Стрикленду, который в сентябре 2023 года победил Исраэля Адесанью.
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