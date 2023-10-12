Победитель боя Чимаев – Усман подерется со Стриклендом за титул UFC (Yahoo Sports)

Хамзат Чимаев подерется с Шоном Стриклендом в случае победы над Камару Усманом.

«Бой Хамзата Чимаева и анонсирован официально. сообщил мне, что победитель получит титульный бой в среднем весе», – написал в соцсетях журналист Yahoo Sports Кевин Лоул.

Напомним, что чемпионский пояс UFC в среднем весе принадлежит , который в сентябре 2023 года победил Исраэля Адесанью.

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