Победитель боя Чимаев – Усман подерется со Стриклендом за титул UFC (Yahoo Sports)

Теги UFC Дана Уайт MMA средний вес (MMA) Камару Усман Хамзат Чимаев Шон Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев подерется с Шоном Стриклендом в случае победы над Камару Усманом.

«Бой Хамзата Чимаева и Камару Усмана анонсирован официально. Дана Уайт сообщил мне, что победитель получит титульный бой в среднем весе», – написал в соцсетях журналист Yahoo Sports Кевин Лоул.

Напомним, что чемпионский пояс UFC в среднем весе принадлежит Шону Стрикленду, который в сентябре 2023 года победил Исраэля Адесанью.

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8 комментариев

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Timurbai
Если так, то любой исход интересный. Что Хамзат, что Усман вероятно победят Стрикленда. В случае Усмана можно ещё и напоследок забрать пояс у Эдвардса/Колби и уйти на пенсию двойным чемпионом.
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Aiden Pearce
Дю Плесси опрокинули?
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Ramin Aliev
Реванш Усмана со Стриклендом в новом весе был бы интересен, но я думаю, что Хамзат пройдет Камару.
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Tom Sawyer 1899
Изи гоу
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Нефанатик
Эксперты, я понимаю что после боя мнение изменится, но скажите, Усман топ боец?
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Proper Chels
Ни один, ни второй титульник не заслуживают. Дана, на радостях от арабских денег и на хайпе от события решил протащить победителя к титульнику.
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Алексей Агеев
Ответ Нефанатик
Эксперты, я понимаю что после боя мнение изменится, но скажите, Усман топ боец?
Топовый, конечно. Но подготовится к бою за неделю - сомнительная авантюра.
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