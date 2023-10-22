Дана Уайт: «Чимаев сказал, что сломал руку в первом раунде. Если все в порядке, то мы организуем титульный бой»

Теги UFC Дана Уайт MMA Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт подтвердил претендентский статус Хамзата Чимаева.

«Чимаев сказал, что сломал руку в первом раунде, но это пока не подтверждено. Он сделает рентген, и тогда будет понятно, так это, или нет.

Хамзат дрался, вероятно, с величайшим полусредневесом всех времен, с очень крепким и хитрым ветераном. Хамзат раскрыл себя во время пандемии. Он невероятно талантлив, но нам нужно держать его в более активном состоянии. Надеюсь, его рука не сломана, и мы организуем титульный бой», – заявил президент UFC Дана Уайт.

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11 комментариев

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Александр Степанов
Ответ Bleffinho
Кадыров приказа, видимо, не отдаст) Как и все остальные поддерживальщики Палестины будут только тихонько "выражать обеспокоенность". В чемпионском бою у Чимаева шансов нет, не дорос ещё
Чимаев конечно тот еще персонаж, но в чемпионском бою против Стрикленда у него как раз таки все шансы
+11
-2
+9
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varlan
С поломанной рукой продержаться два последних тайма и выиграть, Хамзат настоящий мужчина
+9
-7
+2
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BEGEMOT22
Ответ ральф шумахер
там животное наговорило на увольнение. Дана потерял все уважение.
Твоё уважение потерял?)
+5
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Wiley Fox
Обе руки сломал, на самом деле

Поэтому бил как Адам Кадыров. Или как там зовут младшую дочь падишаха
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ральф шумахер
Ответ Дмитрий Кичигин
кто? Ишачев?
да, чтож такое, про любовь хамзата и его папика к овцам, не дают кратко написать(
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Greg Jackson
Ответ ральф шумахер
там животное наговорило на увольнение. Дана потерял все уважение.
Потерял уважение у евреев и их любителей - это знак качества теперь
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ральф шумахер
Ответ varlan
С поломанной рукой продержаться два последних тайма и выиграть, Хамзат настоящий мужчина
какой мужчина, если он в трусиках стриптиз на публику устраивает?
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