Дана Уайт: «Чимаев сказал, что сломал руку в первом раунде. Если все в порядке, то мы организуем титульный бой»

Дана Уайт подтвердил претендентский статус Хамзата Чимаева.

«Чимаев сказал, что сломал руку в первом раунде, но это пока не подтверждено. Он сделает рентген, и тогда будет понятно, так это, или нет.

Хамзат дрался, вероятно, с величайшим полусредневесом всех времен, с очень крепким и хитрым ветераном. Хамзат раскрыл себя во время пандемии. Он невероятно талантлив, но нам нужно держать его в более активном состоянии. Надеюсь, его рука не сломана, и мы организуем титульный бой», – заявил президент UFC Дана Уайт.

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