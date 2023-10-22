Дана Уайт: «Чимаев сказал, что сломал руку в первом раунде. Если все в порядке, то мы организуем титульный бой»
Дана Уайт подтвердил претендентский статус Хамзата Чимаева.
«Чимаев сказал, что сломал руку в первом раунде, но это пока не подтверждено. Он сделает рентген, и тогда будет понятно, так это, или нет.
Хамзат дрался, вероятно, с величайшим полусредневесом всех времен, с очень крепким и хитрым ветераном. Хамзат раскрыл себя во время пандемии. Он невероятно талантлив, но нам нужно держать его в более активном состоянии. Надеюсь, его рука не сломана, и мы организуем титульный бой», – заявил президент UFC Дана Уайт.
Победитель боя Чимаев – Усман подерется со Стриклендом за титул UFC (Yahoo Sports)
«Позвольте поехать сражаться за Палестину». Чимаев поразил речью после победы в UFC
Поэтому бил как Адам Кадыров. Или как там зовут младшую дочь падишаха