Уайт – о потасовке Чурчаева и Косты: «Никогда не видел такого, чтобы фанат набросился на бойца»

Дана Уайт прокомментировал инцидент с участием бойца поп-MMA Шовхала Чурчаева.

«Во время боя Чимаева один из фанатов устроил потасовку с Пауло Костой? Да, я видел компашку людей, которая была сегодня на трибунах, это было похоже на пороховую бочку.

Я никогда не видел такого, чтобы фанат набросился на бойца. Но мы успешно с этим справились», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Шовхал Чурчаев устроил потасовку с Пауло Костой на UFC 294

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