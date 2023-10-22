Уайт – о потасовке Чурчаева и Косты: «Никогда не видел такого, чтобы фанат набросился на бойца»

Теги UFC Дана Уайт MMA Пауло Коста Хамзат Чимаев Шовхал Чурчаев UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт прокомментировал инцидент с участием бойца поп-MMA Шовхала Чурчаева.

«Во время боя Чимаева один из фанатов устроил потасовку с Пауло Костой? Да, я видел компашку людей, которая была сегодня на трибунах, это было похоже на пороховую бочку.

Я никогда не видел такого, чтобы фанат набросился на бойца. Но мы успешно с этим справились», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Шовхал Чурчаев устроил потасовку с Пауло Костой на UFC 294

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7 комментариев

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Wiley Fox
Лысый дал понять, что у этого клоуна нет будущего как у бойца
+26
0
+26
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"Iron"
Теперь и Дана знает что такое «Атакуэйшн»)))
+22
-1
+21
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Собака хаски в маске
это не фанат,это вентилятор.
Вообще смачно отшил этого кудрявого клоуна
+7
0
+7
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Руслан1313
Парень решил хайпануть, но по моему Дана не оценил
+2
0
+2
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Azevedo51
Куда смотрит Кадыров? Сколько еще шовхаловская шайка опасная для общества будет позориться?
+2
0
+2
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Дмитрий Дашковский
Чётко определим, чурчхела фанатом🤣🤣🤣🤣
+2
0
+2
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