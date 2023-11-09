Тайсон Фьюри упал на 10-е рейтинга P4P от ESPN после боя с Нганну

Теги Артур Бетербиев Александр Усик ESPN Сауль Альварес Тайсон Фьюри Дмитрий Бивол Наойя Инуэ Теренс Кроуфорд бокс Шакур Стивенсон Джервонта Дэвис Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри упал на 10-е рейтинга P4P от ESPN после боя с Нганну.

В списке по итогам сентября лучших боксеров мира Фьюри занимал шестую строчку, теперь он расположился на 10-м месте.

Полностью топ-10 выглядит так:

  1. Теренс Кроуфорд (40-0), абсолютный чемпион в полусреднем весе;
  2. Наойя Инуэ (25-0), чемпион WBC и WBO в первом полулегком весе;
  3. Александр Усик (21-0), чемпион IBF, WBA и WBO в тяжелом весе;
  4. Сауль Альварес (60-2-2), абсолютный чемпион в суперсреднем весе;
  5. Дмитрий Бивол (21-0), чемпион WBA в полутяжелом весе;
  6. Артур Бетербиев (19-0), чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе;
  7. Дэвин Хейни (30-0), абсолютный чемпион в легком весе;
  8. Шакур Стивенсон (20-0), легковес;
  9. Джервонта Дэвис (29-0), легковес;
  10. Тайсон Фьюри (34-0-1), чемпион WBC в тяжелом весе.

Фрэнк Уоррен: «Если бы поединок с Нганну закончился за один или два раунда, то бой Фьюри с Усиком прошел бы в декабре»

Усик – о поединке с Фьюри: «Я бы очень хотел, чтобы бой состоялся в феврале»

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