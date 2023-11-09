Тайсон Фьюри упал на 10-е рейтинга P4P от ESPN после боя с Нганну
Тайсон Фьюри упал на 10-е рейтинга P4P от ESPN после боя с Нганну.
В списке по итогам сентября лучших боксеров мира Фьюри занимал шестую строчку, теперь он расположился на 10-м месте.
Полностью топ-10 выглядит так:
- Теренс Кроуфорд (40-0), абсолютный чемпион в полусреднем весе;
- Наойя Инуэ (25-0), чемпион WBC и WBO в первом полулегком весе;
- Александр Усик (21-0), чемпион IBF, WBA и WBO в тяжелом весе;
- Сауль Альварес (60-2-2), абсолютный чемпион в суперсреднем весе;
- Дмитрий Бивол (21-0), чемпион WBA в полутяжелом весе;
- Артур Бетербиев (19-0), чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе;
- Дэвин Хейни (30-0), абсолютный чемпион в легком весе;
- Шакур Стивенсон (20-0), легковес;
- Джервонта Дэвис (29-0), легковес;
- Тайсон Фьюри (34-0-1), чемпион WBC в тяжелом весе.
Фрэнк Уоррен: «Если бы поединок с Нганну закончился за один или два раунда, то бой Фьюри с Усиком прошел бы в декабре»
Усик – о поединке с Фьюри: «Я бы очень хотел, чтобы бой состоялся в феврале»
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