Тайсон Фьюри упал на 10-е рейтинга P4P от ESPN после боя с Нганну.

В списке по итогам сентября лучших боксеров мира Фьюри занимал шестую строчку, теперь он расположился на 10-м месте.

Полностью топ-10 выглядит так:

(40-0), абсолютный чемпион в полусреднем весе; (25-0), чемпион WBC и WBO в первом полулегком весе; (21-0), чемпион IBF, WBA и WBO в тяжелом весе; (60-2-2), абсолютный чемпион в суперсреднем весе; (21-0), чемпион WBA в полутяжелом весе; Артур Бетербиев (19-0), чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе; Дэвин Хейни (30-0), абсолютный чемпион в легком весе; Шакур Стивенсон (20-0), легковес; Джервонта Дэвис (29-0), легковес; Тайсон Фьюри (34-0-1), чемпион WBC в тяжелом весе.

Фрэнк Уоррен: «Если бы поединок с Нганну закончился за один или два раунда, то бой Фьюри с Усиком прошел бы в декабре»

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