Гарсия – о Стивенсоне: «Шакур ходит так, будто его дерьмо не воняет. Он крайне высокомерный»

Теги бокс Шакур Стивенсон Райан Гарсия контент Бокс/MMA/UFC

Райан Гарсия раскритиковал поведение Шакура Стивенсона.

«Он крайне высокомерный. Шакур [Стивенсон] ходит так, будто его дерьмо не воняет. И он про всех говорит грязь. Ему надо немножко угомониться... Ты скучный, как ####, и все это знают», – заявил бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия.

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1 комментарий

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Think Diag
жёстко, но правда
+3
0
+3
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