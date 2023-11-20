Гарсия – о Стивенсоне: «Шакур ходит так, будто его дерьмо не воняет. Он крайне высокомерный»

Райан Гарсия раскритиковал поведение Шакура Стивенсона.

«Он крайне высокомерный. Шакур [Стивенсон] ходит так, будто его дерьмо не воняет. И он про всех говорит грязь. Ему надо немножко угомониться... Ты скучный, как ####, и все это знают», – заявил бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия.

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