Перейра набрал более 12 кг после процедуры взвешивания. На UFC 320 он подерется с Анкалаевым
Алекс Перейра набрал более 12 кг после процедуры взвешивания.
На официальной церемонии взвешивания перед турниром UFC 320 Перейра показал 92,8 кг. Согласно опубликованному в социальных сетях видео, сейчас его вес составляет 105,4 кг.
В ночь с 4 на 5 октября Алекс Перейра проведет поединок против Магомеда Анкалаева. Титульный бой в полутяжелом весе возглавит 320-й номерной турнир промоушена, который состоится в Лас-Вегасе.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Алекса Перейры
