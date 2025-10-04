Фото
12

Перейра набрал более 12 кг после процедуры взвешивания. На UFC 320 он подерется с Анкалаевым

Алекс Перейра набрал более 12 кг после процедуры взвешивания.

На официальной церемонии взвешивания перед турниром UFC 320 Перейра показал 92,8 кг. Согласно опубликованному в социальных сетях видео, сейчас его вес составляет 105,4 кг.

В ночь с 4 на 5 октября Алекс Перейра проведет поединок против Магомеда Анкалаева. Титульный бой в полутяжелом весе возглавит 320-й номерной турнир промоушена, который состоится в Лас-Вегасе.

Первая защита пояса Анкалаева в UFC. Снова уработает Перейру?

Анкалаев и Перейра провели финальную дуэль взглядов перед реваншем на UFC 320

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Алекса Перейры
