Умер Артур Джонс. Победителю Супербоула и брату экс-чемпиона UFC Джона Джонса было 39 лет

Артур Джонс скончался в возрасте 39 лет.

Об этом сообщила пресс-служба команды НФЛ «Балтимор Рэйвенс », в составе которой Джонс стал победителем Супербоула в 2013 году.

«Мы глубоко опечалены новостью о внезапной смерти Артура Джонса. Присутствие Артура было подарком для всех, кто встречал его. Его широкая, сияющая улыбка, заразительная энергия и позитив создавали атмосферу, которая вдохновляла окружающих.

Он был добрым, вежливым, полным энтузиазма – и никогда не скрывал свою любовь к семье, товарищам по команде и друзьям», – заявил менеджер команды Эрик ДеКоста.

Джонс, игравший на позиции дефенсив-энда, провел в НФЛ семь сезонов. Он выступал за «Балтимор», «Индианаполис Колтс» и «Вашингтон Редскинс».

Артур Джонс – старший брат бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Джона Джонса .