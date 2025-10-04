Дмитрий Бикрев: «Хьюз столько разговаривал, а в итоге обделался. О трилогии с Усманом даже разговора быть не может»
Реванш между Нурмагомедовым и Полом Хьюзом возглавил турнир PFL Champions Series 3, который состоялся 3 октября в Дубае. Нурмагомедов победил единогласным решением судей.
«Если честно, ожидал немного другого. Было много разговоров. Тот же Хьюз много наговорил, и мне не понравилось его выступление. Столько разговаривал, а в итоге обделался. По‑другому и не скажешь. То же самое ему написал Конор: «Пердеж в воздух». Ну реально… Да, он показал неплохую защиту от борьбы, но по факту мы не увидели чего‑то такого.
Например, какой‑то план. Повторюсь, мне не понравилось выступление Хьюза. А Усман отработал как всегда – на дистанции, начал спокойно, пользуясь своей антропометрией. В этом бою даже близко не было раздельного решения. Хьюзу пока далеко до Усмана. Ну, а так… Молодцы, повоевали, провели пять раундов.
Но опять же в каждом раунде Усман был лучше, забрав все 10-9. Ну, может быть, можно второй раунд отдать Хьюзу, но не более того. Думал, ирландец в концовке начнет что‑то делать, но нет… В общем, Усман Нурмагомедов победил заслуженно. О трилогии даже разговора быть не может», – сказал чемпион AMC Fight Nights Дмитрий Бикрев.
