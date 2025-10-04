Анкалаев обратился к фанатам Перейры: «Слова закончились. Завтра я заставлю всех вас плакать!»

Магомед Анкалаев обратился к фанатам Алекса Перейры.

– Ты проделал большой путь, чтобы получить титульный шанс – и победил в первом поединке. Чем от него будет отличаться реванш?

– Слова закончились. Я заставлю всех этих людей плакать завтра! – сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев после церемониального взвешивания.

Поединок между Анкалаевым и Алексом Перейрой за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе возглавит 320-й номерной турнир промоушена, который состоится в ночь с 4 на 5 октября в Лас-Вегасе.

