О’Мэлли заявил, что UFC не разрешил ему драться с боксерами: «Никто не знает Хейни и Дэвиса»

Теги UFC MMA бокс Шакур Стивенсон Джервонта Дэвис Шон О'Мэлли Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли заявил, что в UFC ему запретили драться с боксерами.

«Что касается Дэвина Хейни… Я не пытаюсь бросить на него тень или что-то в этом духе. Но я правда никогда не смотрел его бои.

До недавнего времени я даже не знал, кто такой он, Джервонта Дэвис и парень по имени Шакур.

Я обсуждал с UFC возможность боксерских поединков, но они мне сказали, что никто не знает Дэвина Хейни, так что шансы равны нулю.

Он просто не звезда, никто не знает его и Джервонту Дэвиса. Если спросить случайного прохожего, он ответит, что не знает их», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

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2 комментария

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Сергей Т
их никто не знает но они получают миллионы долларов, Барби омэйли знают все но он получает в десятки раз меньше)))
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Костя Кот
Ответ Сергей Т
их никто не знает но они получают миллионы долларов, Барби омэйли знают все но он получает в десятки раз меньше)))
он получает д####
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