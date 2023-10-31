О’Мэлли заявил, что UFC не разрешил ему драться с боксерами: «Никто не знает Хейни и Дэвиса»
Шон О’Мэлли заявил, что в UFC ему запретили драться с боксерами.
«Что касается Дэвина Хейни… Я не пытаюсь бросить на него тень или что-то в этом духе. Но я правда никогда не смотрел его бои.
До недавнего времени я даже не знал, кто такой он, Джервонта Дэвис и парень по имени Шакур.
Я обсуждал с UFC возможность боксерских поединков, но они мне сказали, что никто не знает Дэвина Хейни, так что шансы равны нулю.
Он просто не звезда, никто не знает его и Джервонту Дэвиса. Если спросить случайного прохожего, он ответит, что не знает их», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.
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