Усман Нурмагомедов: «Как вам защита Хьюза? Он очень скользкий был. Вазелином намазался, что ли»

Усман Нурмагомедов высказался о реванше с Полом Хьюзом.

«Впечатления нормальные. Как готовился, так и подрался. Я в каждом раунде, честно говоря, мог лучше. Но мне говорили: «Не меняй. Работай и делай то, что говорим». Так и подрался.

Как вам моя борьба? А как вам его защита? Он скользкий был. Очень скользкий был. Не знаю, вазелином намазался, что ли. Очень скользкий был. Поэтому ему удавалось уходить», – сказал чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов .

Реванш между Нурмагомедовым и Полом Хьюзом возглавил турнир PFL Champions Series 3, который состоялся 3 октября в Дубае. Нурмагомедов победил единогласным решением судей.

Усман Нурмагомедов – о победе над Хьюзом: «Хотите сказать, что и этот бой был близким?! Чувствую, что забрал каждый раунд»

Спорная победа Усмана за титул: трижды засадил сопернику в пах, а один из судей отдал ему все раунды