ACA 193: Керимов против Селимханова, Тайгибов – Зубариев и другие бои

4 октября в Грозном пройдет турнир ACA 193 . В главном событии состоится поединок в полулегком весе между Рустамом Керимовым (21-1) и Джамбулатом Селимхановым (15-3).

Другие бои турнира:

● Курбан Тайгибов (14-3) – Юсуп-Хаджи Зубариев (11-2-1);

● Расул Албасханов (14-7) – Гога Шаматава (21-12);

● Михаил Одинцов (19-3) – Магомед Сулумов (11-4);

● Гаджимурад Хирамагомедов (11-4) – Руслан Шамилов (12-5).

Прямую трансляцию турнира проведет телеканал «Матч! Боец». Начало – в 16:00 по московскому времени.

