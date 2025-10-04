ACA 193: Керимов против Селимханова, Тайгибов – Зубариев и другие бои
4 октября в Грозном пройдет турнир ACA 193. В главном событии состоится поединок в полулегком весе между Рустамом Керимовым (21-1) и Джамбулатом Селимхановым (15-3).
Другие бои турнира:
● Курбан Тайгибов (14-3) – Юсуп-Хаджи Зубариев (11-2-1);
● Расул Албасханов (14-7) – Гога Шаматава (21-12);
● Михаил Одинцов (19-3) – Магомед Сулумов (11-4);
● Гаджимурад Хирамагомедов (11-4) – Руслан Шамилов (12-5).
Прямую трансляцию турнира проведет телеканал «Матч! Боец». Начало – в 16:00 по московскому времени.
99 лет на двоих – исторический бой двух ветеранов российских MMA
