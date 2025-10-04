Ариэль Хельвани: «Судья, поставивший 50-45 в пользу Усмана, никогда больше не должен судить»

Ариэль Хельвани раскритиковал решение судей в бою Усман Нурмагомедов – Пол Хьюз.

«Господи... Один судья поставил 50-45, другой – 49-46. Да, я тоже считаю, что Усман победил. Но это был очень близкий бой. 50-45 (и 49-46) – это просто безумие.

Три раунда могли уйти в любую из сторон, я был бы согласен с таким решением. Судья, поставивший 50-45, никогда больше не должен судить», – написал в социальных сетях журналист Ариэль Хельвани .

Реванш между Нурмагомедовым и Полом Хьюзом возглавил турнир PFL Champions Series 3, который состоялся 3 октября в Дубае. Нурмагомедов победил единогласным решением судей.

